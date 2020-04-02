實名制口罩2.0預購，2日已可至超商取貨，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中於記者會上指出，今日早上全家超商系統問題，預計至下午3點後才會排除；而第三波預購至2日下午1點已有136.3萬人次預購，而第二波預購已有156萬人付款成功。

(中時 )