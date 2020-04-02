今可至超商領口罩 第三波預購已136.3萬人次 15:212020/04/02 中時 李怡芸 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民眾預購口罩今可至超商領取。（圖業者提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 實名制口罩2.0預購，2日已可至超商取貨，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中於記者會上指出，今日早上全家超商系統問題，預計至下午3點後才會排除；而第三波預購至2日下午1點已有136.3萬人次預購，而第二波預購已有156萬人付款成功。 (中時 ) #預購 #第三波 #13 #3萬人 也許您會感興趣 推薦閱讀 全球死亡人數破3萬 義大利就佔了10,779例 03:112020/03/30 國際 顏莉敏為民力爭 申裝自來水可省3萬元 17:142020/03/30 生活 民眾亂散播不實疫情 檢方嚴抓祭出開罰 11:462020/03/31 社會 運動彩券紓困出爐 3月起提出申請經銷商投注點可獲3萬補助 12:292020/03/31 財經 印尼擔心新冠病毒擴散 釋放3萬囚犯 20:002020/03/31 國際 是真的！Gogoro VIVA Lite 限時降價3萬有找 11:342020/04/01 科技 沒有最低只有更低 Gogoro降價最低3萬元有找 12:032020/04/01 財經 在家也能買！Gogoro限時降價 首見3萬元有找 13:162020/04/01 財經 監所戒菸有錢賺 最高3萬元 16:522020/04/01 社會 北京年底將建成5G基地站3萬個 核心區全覆蓋 12:502020/04/02 兩岸 生活熱門新聞 北部高級社區淪陷！陳時中：女保全確診 感染源不明 - 生活 來了！翁仁賢遭槍決廢死聯盟現身 250字狂酸蔡政府 - 生活 兒機場耍特權 觀光局主秘遭起底！過往一句話惹怒林佳龍 - 生活 直播》國內新增10例確診 8例境外移入、2例本土 - 生活 宅神真的爆炸了！837字重批林坤源：根本國賊 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。