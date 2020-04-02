日前一條幼年的花紋海豚疑似因在海中遭鯊魚攻擊，擱淺在海岸上奄奄一息，經搶救後終於康復，令眾人眼眶奔淚。（基隆市政府產發處提供／吳康瑋基隆傳真）

日前一條幼年的花紋海豚疑似因在海中遭鯊魚攻擊，擱淺在海岸上奄奄一息，海巡署及中華鯨豚協會於1日發現後，將其緊急送往基隆八斗子臨時救傷站，經過鯨豚保育志工徹夜輪班看護，原本狀況奄奄一息的幼年花紋海豚，終於在2日凌晨發出了海豚音，讓現場志工士氣大振，眼角泛淚。

中華鯨豚協會理事長楊瑋誠在臨時救護站終，以超音波等儀器，為小花紋海豚初步驗傷，發現其呼吸異常，並且尾幹與背鰭有遭咬傷的新創口，而背鰭隱隱發熱，他懷疑與傷口發炎有關，因此進行清創處理。在經過細心醫治後，志工們將海豚轉移到復育復健池中，讓它進行游泳與呼吸的訓練，以確保海豚可以順利回到大海，在1日晚間也持續補充營養、注射抗生素，待它成功復健，才會協助順利回到海中。

基隆市政府產發處海洋及漁農科長蔡馥嚀指出，過去北海岸、東北角海岸若有發現擱淺鯨豚，都得舟車勞頓的送到遠在苗栗的救傷站，直到2年前市府為八斗子漁港岸置中心提供空間，成立臨時救傷站，才讓海岸救護更加完善，他指出，該條海豚送到救傷站時，狀況並不樂觀，但是在大家的陪伴照護與小海豚自身的努力之下，情勢才逐漸好轉，，他也強調，海豚的低頻音是探查環境的聲音，高頻音是試著講話的聲音，聽到牠發生代表漸有生命力的聲音，現場眾人都眼角泛淚光。

(中時 )