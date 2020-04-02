作家駱以軍3月26日在臉書貼出聲明，自曝去年9月出版的小說《明朝》中，部分挪用小說班學生劉芷妤等人在課堂中講述的故事，抄襲爭議近日引發軒然大波。駱以軍4月1日在臉書再度發文表示，「身為小說教室的授課者，沒有敏感於其中的權力不對稱，以及每一個參與者都是潛在的作家，我為自己小說取材的方式，為劉女士帶來了困擾，在此我鄭重地向她說：對不起。」

爭議爆發於上月26日，駱以軍在臉書貼文中描述2019年初曾在「藝集生活」開設八周的小說課，某堂課以「火車」為主題，請學生習作、分享自己的火車故事。駱以軍後來將這堂課堂中劉芷妤等學生講述的多個故事，寫在2019年9月出版的小說集《明朝》第11章（第262頁到270頁）中，描述一群故事的「癮者」在課堂中輪流講述自己的故事，其中劉芷妤講述的故事出現在第266頁。

然而學生劉芷妤在課堂中講述自己的故事後，在2019年6月將故事梗概發展成短篇小說〈火車做夢〉，投稿報紙副刊刊登，獲選去年《九歌年度小說選》，也收錄在今年4月1日出版的小說集《女神自助餐》中。

劉芷妤3月31日在臉書發出聲明，表示去年9月在朋友告知後，才知道駱以軍在《明朝》中挪用〈火車做夢〉故事大綱，「我完全傻住。」她在臉書聲明表示，她知道這是駱以軍的寫作習慣，因此不曉得該怎麼判斷這件事，但十分擔心自己的書出版後會被質疑抄襲，因此曾在去年10月寫email給駱以軍告知此事。

後來劉芷妤和出版《女神自助餐》「逗點文創結社」負責人陳夏民，請出版《明朝》的鏡文學轉告駱以軍，「我們希望他在臉書上發一個聲明，發出聲明前希望給我們看過。我只要讓大家知道這故事不是我抄他的，那就夠了。」

在爭議爆發後，駱以軍關閉臉書數日，到1日再度開啟臉書，貼文表示歉意，並解釋2019年3月底他將《明朝》初稿交給編輯後，投入其他事務，並未再讀到學生劉芷妤後來在報刊上發表的小說〈火車做夢〉，「劉女士的故事，在我20萬字的長篇中，是作為取材，而非小說的核心。」

駱以軍也向所有課堂學生致歉，「我也必須向當日所有學員說對不起，我意識到我多年來習慣的小說觀，在某些特定的場合並不適用。」

(中時 )