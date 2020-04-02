吳克群1日與好友威廉及威廉的女友卓君澤等人一同在民權公園籃球場打球，他們在球場上鬥牛互尬，模樣帥氣。對此，吳克群表示大家平時都會經常約打球，不過最近新冠肺炎肆虐，他透露最近比較少外出打球，會選擇在家裡運動比較多。

而他日前臉書發文最近在減肥中，提到是因之前過年時，吃了很多東西，也比較放縱，胖了約2公斤，不過已瘦回來。愛運動的他，向來保有健身習慣，透露減肥就是要多運動，「還有就是堅持」，分享減肥的秘訣是他近來常挑戰3分鐘（180s）運動，更拍攝許多180s挑戰的影片，包括練胸、練背，練腹肌等，盼大家一起動起來，增強免疫力。

他去年推出《你說 我聽著呢》社會影音小說，原本每月配合一主題推出一首新歌，卻因受到疫情影響，從年後暫停計畫，他預告4月底會開始繼續重新推出，「是一首比較療癒的歌曲，希望能夠陪伴大家一起度過這個疫情」，並坦言蠻多工作都延後了，像《你說我聽著呢》暫緩了兩個月，在台灣大多時間都是陪父親，看球賽，錄音，仍繼續創作新作、新歌。

吳克群與女友陳語安交往2年，2人過去較多時間都待在大陸工作，最近因疫情，先回到台北居住，被問及他們趁機多在台北約會？吳克群說：「最近都在家裡認真防疫，不要為防疫添亂。」此外，他在2013年創立潮牌DEBRAND，店面遍佈大陸各城市，相當受歡迎，卻因疫情爆發，他表示，線下門店有受到疫情的影響，「不過之前已經有在開始做網路店鋪，現在疫情期間不能逛街，也可以在網路上雲逛街。」

威廉1日與女友卓君澤一起在球場。（讀者提供）

吳克群將推出新歌。（擷取自臉書）

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