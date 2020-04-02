新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，中天新聞52頻道關心疫情發展、配合政府防疫責無旁貸，為帶給觀眾更全面、更即時的疫情資訊，由今（2）日開始推出【新冠病毒研究室】系列報導，集結眾多名人、網友的提問，由當家主播盧秀芳親自專訪防疫專家，如復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏、復旦大學附屬中山醫院感染性疾病科主任胡必杰，要將第一手的疫情變化、防疫觀念，透過中天新聞52頻道零時差、零死角傳遞給觀眾。

中天今起播出「新冠病毒研究室」系列報導，主播盧秀芳專訪防疫專家張文宏（圖／中天新聞台提供）

疫情持續擴張，造成民眾心生恐慌，網友的提問也五花八門，有多位網友提出相同問題：「外出返家後，病毒有可能跟著外套、大衣進家門嗎？」對於民眾的擔憂，張文宏醫師直白地回應，「只要扔到洗衣機去洗一洗，用清潔劑沾著洗一洗，你們台灣非常濕潤，去買一台烘乾機，所有的東西烘乾機烘一烘，60度、30分鐘病毒立刻死光光。」淺顯易懂的回覆，瞬間解答許多人的疑問。

盧秀芳主播也透露，自己最想問專家的就是「無症狀確診者的傳染問題」，針對這一點，張文宏強調，「所謂的無症狀者，事實上是相當大的一部分，他是一個潛伏期的、一個帶毒的人；在疫情早期時，大陸有最多的病人，我們也捕捉到了許多無症狀者，在他們的咽喉部是可以查到病毒的量，所以無症狀者同樣可能感染人。大陸、台灣等亞洲地區，對口罩都是很重視，你戴口罩就是可以防止無症狀者。」

資深藝人白冰冰則提出許多人心中最關心的問題「疫情何時才能結束」、藝人王仁甫則提問「罹患新冠肺炎可能造成哪些後遺症」，針對這些問題兩位專家也都在訪問中知無不言、言無不盡的詳細說明。盧秀芳笑道，就怕沒辦法幫所有人解答疑難雜症，讓她訪問時也不禁緊張起來，「我手上有一個iPad，裡面有滿滿的問題，但是訪問的時間相當有限，讓我也非常緊張，眼睛一直瞄時鐘，因為我必須完成大家給我的任務。」

大陸是新冠肺炎第一波受重災的國家，至今確診人數已突破8萬，大量的臨床案例，也成為全球醫界和病毒研究單位的重要參考；張文宏與胡必杰是大陸防疫團隊核心人物，擁有豐富的新冠肺炎臨床經驗，同時張文宏也因接地氣、深入淺出的語言魅力而爆紅，盧秀芳透露，要約訪到兩位醫師真的非常不容易。

「兩位醫師太忙了，專訪的時間一直改，甚至原定專訪前兩分鐘可能又有棘手的病人出現，人命當然比訪問重要，但兩位醫師非常樂於將自身的寶貴經驗，在有限的時間內與台灣民眾分享。」盧秀芳說。今（2）日起中天新聞52頻道將在各節新聞時段播出【新冠病毒研究室】系列，由盧秀芳主播主持的中天晚間新聞及週日上午9時《兩岸中國夢》節目中也將有完整的深度報導。

(中時電子報)