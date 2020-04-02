救難人員在阿桑來嘎駐在所與佳心間下方之溪谷紮營過夜。（花蓮縣消防局提供／王志偉花蓮傳真）

救難人員背著救難裝備以及藥物器材，克服天氣與路況入山救人（花蓮縣消防局提供／王志偉花蓮傳真）

一行5人登山隊，3月24日從卓溪山進入清八通關古道，預計4月6日南安出，登山第二天，33歲徐姓成員因左腳骨折，無法再走。花蓮縣消防局第三大隊獲報救援，好不容易才到了現場，卻因天候不佳直升機無法吊掛，救難人員只能徒步輪著背負傷者，翻山涉水，相當辛苦。消防局表示，還好這次有義警、登山協會精準判斷搜救方向，才能順利救人。

然而這次山難救援，動員兩梯次25人登山，傷者感激消防救難的辛勞救援，不過，一趟山難的確耗費大批人力物力，消防局仍要呼籲民眾登山前務必評估自身體能狀況，避免憾事發生。

一支5人登山隊執行學術探勘，3月24日從卓溪山進入清八通關古道，預計4月6日由南安出口，25日徐姓隊員因左腳踝疑似骨折受傷，休息數天後仍無法站立還是無法行動，請求消防局協助。

3月30日消防局確認紮營地標在阿桑來嘎山區，即動員警、義消、玉山國家公園護管員、卓溪鄉登山協會共12名先發救援隊，攜帶急救藥物及醫療器材，由卓溪山登山口入山，當晚紮營於卓溪山瞭望點，隔天順利接觸徐姓患者，不過因山區天候不佳，直升機無法執行吊掛任務。

13名組成第二梯次救援隊啟程，路途因崎嶇、雨後泥濘，登山過程困難，經與第一梯次救難人員接觸後，決定輪流背負傷者下山，4月1日走到阿庫拉音溪佳心河床上，架繩索橫渡溪水，搬運患者，2日通過溪床後由救援隊接駁搬運，並於今天中午抵達瓦拉米步道登山口，將徐姓傷者護上救護車至醫院，結束近4天的搜救任務。

「感謝卓溪鄉登山協會、玉里國家公園管理處與玉里義勇消防隊」，花蓮縣消防局第三大隊長呂冠辰說，這次救援路線並非消防人員常走山徑，且天候不佳，山路陡峭難行，難度相當高，若非相關單位協助，不可能完成。

(中時 )