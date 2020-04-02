防疫優先！Readmoo 讀墨電子書宣布即日起至 4 月 30 日，讀者登入帳號皆可免費訂閱、無限閱讀體驗「防疫暢讀」服務；包括《財訊》《小日子》《經理人月刊》《Bella儂儂》《DEAR》（阿滴英文）等多種雜誌精選期數，及世界經典電子書，超過 100 本雜誌書籍都可自由選讀。

新冠肺炎(COVID-19)疫情持續蔓延，各種防疫措施深入每一個人的生活，如何能夠兼顧防疫又能安心生活，已經成為民眾與病毒長期抗戰的重要議題。非常時刻，讀墨Readmoo電子書關心讀者的身心平衡，特別與出版伙伴們合作釋出「防疫暢讀」，蒐羅生活休閒、進修學習、原創劇本、財經管理及世界經典五大類型，讓讀者在防疫獨處時，閱讀不受限。

訂閱防疫暢讀的讀者，都可以在 4 月自由選擇在各種裝置，利用電腦或平板的瀏覽器、mooInk 系列閱讀器或「Readmoo看書」App，閱讀「防疫暢讀」中的所有作品。

1. 生活休閒

即使宅在家，維持社交距離，但一樣不能犧牲生活品質，讀墨為大家打包橫跨美妝、旅遊、3C、遊戲、熟齡生活、心靈健康等多元主題的書籍刊物，建議大家不妨從《小日子》《Shopping Design》找到品味生活的靈感，看看《Bella儂儂》《marie claire美麗佳人》《數位狂潮DigiTrend》惡補時尚與數位新知，或是從《曼谷‧清邁》《台灣鐵道一泊二日》等旅遊書籍，神遊體會一番。

若想覓得平衡人生，不妨閱讀《Anke安可人生》《張老師月刊》，想回味童年的話，則有《舊遊戲時代》與《哆啦A夢 大合輯 精選試讀 1-10》。

2. 學習進修

為了讓大家在防疫期間自我精進，此次讀墨也精選了英語學習刊物：《DEAR》（阿滴英文）《常春藤生活英語》《長春藤解析英語》《CNN互動英語》雜誌期數，方便讀者進修英文不間斷；另外包括《在家停課不停學：線上教學——親師生大補帖》《HOW IT WORKS知識大圖解國際中文版》都相當適合讀者開書自學。

3. 原創劇本

防疫期間，許多文藝活動被迫取消，但並不代表我們的藝文生活必須按下停止鍵。〈故事工廠〉精選四大原創劇本《白日夢騎士》《男言之隱》《3個諸葛亮》

《莊子兵法》及莎士比亞四大悲喜劇，都是品質與口碑兼具的精選作品。

4. 財經管理

疫情為全球政治經濟局勢帶來翻天覆地的變化，此時更需要我們蹲穩馬步，回歸財經管理的基本面，包括《經理人月刊》《財訊》《專案經理雜誌雙月刊》《大師輕鬆讀》《數位時代》精選期數，一路從黑天鵝效應、破解經濟學的不理性行為，到AI的崛起、人才養成等主題，皆值得一讀。

5. 世界經典

世事變化，唯有經典長存，疫情喧囂的當下，正是好好穩住步調，重溫經典的好時機。讀墨精選海內外高達 70 種經典作品，包括美國南方文學代表作家富蘭納瑞．歐康納《上升的一切必將匯合》《好人難尋》《天竺葵》等系列作品、諾貝爾文學獎得主芬蘭作家西蘭帕作品《夏夜裡的人們》，當然也少不了華文四大奇書、四大戲曲經典，及精選詩詞等文集。

(中時電子報)