店家表示，因為傳統市場生意受到疫情影響，因此連帶影響整個批發量，批發商下的訂單減少，直接衝擊到我們，業績至少掉了２到３成。(吳建輝攝)

以往都要席開46鼎火爐，但今天只開不到一半。(吳建輝攝)

第四代掌門人陳栓銘說，目前所做的相關防疫措施，就是加大民眾的排隊距離，也在地上畫設排隊間距，並發放號碼牌，希望大家能配合規劃動線，減少彼此感染風險。(吳建輝攝)

清明節假期開始，許多返家掃墓的民眾，按傳統都要吃上一塊好吃的潤餅夾，但今年因為疫情的關係，線上掃墓與提前掃墓的民眾增加，讓彰化北斗創立80多年，傳承五代的潤餅專賣店，也難逃疫情影響，不見以往排隊人潮，第四代掌門人陳栓銘說，今年受到疫情影響，預估整體業績會下滑2到3成。

北斗知名潤餅皮店「潤餅輝」，往年只賣清明節前夕一個月，以往都要席開46鼎火爐，但今天只開不到一半，店家說從來沒有遇到這種狀況，因為傳統市場生意受到疫情影響，因此連帶影響整個批發量，批發商下的訂單減少，直接衝擊到我們，業績至少掉了２到３成，跟往年比較少了七八百台斤。

現場購買的27歲林小姐說，她從小吃到大的，以前都是媽媽過來排隊購買，但今年因為疫情怕她感染，所以我過來買，清明節沒有吃到他們家的潤餅感覺就少了一味，以前媽媽都清晨就過來排，但今天不用排隊，一下就買到。

陳栓銘說，上周末生意其實就不錯，可能分流提早返鄉掃墓的民眾比較多，零售的部分以往從連假開始，就會有排隊人潮，但今年就沒有像往年一樣的排隊人潮，也有聽到一些過來買的長輩在講，家裡子女有希望說能夠不要來排隊，有聽到這樣的聲音。

陳栓銘說，目前所做的相關防疫措施，就是加大民眾的排隊距離，也在地上畫設排隊間距，發放號碼牌，到號的民眾才到收銀台領取購買的餅皮，保護客人之外，也保護我們的同仁，希望大家能配合規劃動線，減少彼此感染風險。

(中時 )