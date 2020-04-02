外電引述知情人士透露，在石油價格大跌後，大陸開始推進購買石油增加緊急儲備的計劃，計劃在2020年盡快達到90天淨進口量的國家石油儲備，之後繼續增加國家和商業儲備規模，在未來達到100天，以至180天的規模。

作為全球最大石油進口國的大陸，將利用油價今年暴跌60％的時機，來增加價格低廉的儲備。知情人士表示，大陸政府已同意加快增加國家戰略石油儲備的工作，並要求相關部門盡快採取行動，以及利用金融衍生品工具來鎖定較低的價格。

他們表示，除了國有儲備，大陸政府也可能利用商業空間來增加儲備，並鼓勵企業增加自身商業儲備。初始目標是今年盡快達到90天淨進口量的國家石油儲備，之後繼續增加國家和商業儲備規模，在未來達到100天，以至180天的規模。

知情人士稱，相關部門亦將盡快推出國家戰略石油儲備基地第四期的建設，既增加儲備空間，又通過基礎設施建設提振經濟增長。

(工商 )