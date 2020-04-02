罷韓團體WECARE發起的罷免高雄市長韓國瑜案，目前進入第二階段連署審核階段。對於極可能進入第三階段投票，政治金融觀察家劉宗夏投書媒體，認為韓國瑜若想真的躲過罷免，建議他不妨勇敢地向過去投他當市長的市民道歉。

挺韓Youtuber「比特王」臉書今全文引述劉宗夏在媒體《風傳媒》投書，投書提及，「對於韓國瑜在總統大選的起落，韓粉真的肯面對嗎？」就算是韓國瑜至今也不敢面對他真正的罩門(韓粉)。

劉認為，對於「罷韓」，韓應該真正地勇敢一次，對那些過去投他當市長的市民道歉，而不是將人民的信任跟愛戴當作他登大位的工具，或裝作甚麼事都沒發生過，就算承認錯誤後，最壞的情況仍被罷免，勇敢道歉的態度也會讓韓成為史無前例的政治人物，因為頭一次有政治首長對自己所做所為頭一次負起肩上的責任。

劉也強調，對於仍困在時間魔障走不出的韓粉，「也必須擺脫受害者的心態， 不要認為政權是被蔡政府騙去的」，應檢討當初為何只著眼於韓流強大的凝聚力， 卻沒有真正腳踏實地的規劃未來，他直言，「自我欺騙的心態才是真正的敗因！」。

韓粉在看完投書後，紛紛留言「支持韓市長的人，要能接納不同的觀點」、「選前到選後全綠營的政治人物、媒體一直在抹黑、追殺韓國瑜，不太認同！」、「這種各打五十大板的言論，看看就好」、「就算韓總道歉，也未必能讓多少817改觀」。

(中時電子報)