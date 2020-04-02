幾名消息人士指出，美國正在收緊規則，防止大陸透過民用商業等途徑獲取美國先進技術、然後轉為軍用。美國高級官員在25日的一次會議上就三項措施達成一致，但尚未最終敲定，這些措施可能會設置障礙，阻止大陸企業從美國購買某些光學材料、雷達設備和半導體等。

據路透報導，這些舉措正在推進中，目前還不確定美國總統川普是否會批准。

對此，業界人士擔心，包括取消許可例外的新規有可能會將大陸消費者推向外國競爭對手的懷抱。華盛頓貿易律師Eric McClafferty表示，要是他們開始取消針對特定出口的這些許可例外，將會帶來寒蟬效應，會讓人們更害怕向大陸出口。

上述消息人士說，一項修改是取消對民用產品的豁免，這項豁免規定，如果是用於非軍事實體和用途，則可以在沒有許可的情況下出口某些美國技術，進而放寬了對現場可程式化邏輯閘陣列（FPGA）等產品的出口，美國將針對大陸進口方和大陸公民取消這項出口豁免。

FPGA電路由英特爾和賽靈思等幾家企業生產。賽靈思發言人在聲明中表示，賽靈思了解到對大陸出口限制的加強，並且正密切關注形勢發展，如果美國商務部出台新規定，公司將會遵守；英特爾則不予置評。

另一項修改將阻止大陸軍方在沒有取得許可的情況下獲得美國某些產品，即使是為民用而購買，例如數字示波器等科學儀器、飛機引擎和某些種類的電腦。此舉若實施，可能將阻止一些對大陸軍方進口商的出貨，即便他們宣稱這些產品將用於醫院之類的地區。

最後一項修改將迫使向大陸出口某些美國產品的外國企業不僅要取得大陸政府的批准，還要獲得美國政府許可。

(旺報 )