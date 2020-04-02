許家榮幫助中風父親復健，自許要當阿爸的拐杖，孝心感人。（北台南家扶提供／莊曜聰台南傳真）

14歲的許家榮獲選全國孝悌兒童，但表揚活動因為新冠疫情停辦，北台南家扶今天將各界致贈的助學金與獎品送到他手上，許家榮父親4年多前中風，夫妻因此離異，他由阿公阿嬤接手照顧，在校成績優異，放假還會下田幫忙，平時都是家榮協助中風父親復健，問他陪父親復健累不累，他說「不會，他是我爸爸，我願意當爸爸的拐杖！」貼心孝順的表現讓家人感動。

北台南家扶中心主任莊淑惠說，家榮父親因為突發性腦溢血導致行動不便，連口語表達能力也受到影響，更導致夫妻離異，家榮與姐姐則交給祖父母監護照顧，但龐大的醫療費用及漫長復健路讓家人生活陷入困頓。

受到父親中風及父母離婚的雙重打擊，讓當時就讀小五的許家榮「瞬間長大」，性格變得超齡成熟，一放學就馬上飛奔回家，捨棄與同學的玩樂時間，就是為了幫爸爸復健，拉筋、按摩舒展肌肉，避免狀況惡化，也時常鼓勵爸爸，讓許父忍住病痛多走幾步路，希望能早日重新站起來。

家扶的表揚儀式因新冠疫情取消，在兒童節前夕，北台南家扶也代表轉送元大金控、元大文教基金會提供的獎助學金1萬元、全套運動服飾、運動鞋及LED光學檯燈、福瑞睿狐公司則提供KAN KEN包一只；許家榮孝心讓人感動，被問到為何能如此樂觀，他笑著說：「相信明天一定會比今天更好」。

(中時 )