台中市天外天劇場未通過古蹟資格審核，2日地主調派挖土機等機具前往拆除，被文史團體及文化部官員認為有保存價值，列「暫定古蹟」，在大批警力包圍下，天外天拆除工程被迫喊卡，地主不滿說，中央無視地方政府古蹟審議委員會的決議，盼依法行政。文化部指出，緩拆時間僅半年，期間內會溝通協調。

據悉，位於東區火車站前的天外天劇場，早年由吳子瑜所建，歷經多次轉手，後來淪為鴿舍及冷凍廠，冷凍廠歇業後荒廢迄今，歷經超過6年的文資審議程序，在今年3月台中市政府文化局的古蹟審議會 ，正式公告不予指定古蹟。

當地多位地主認為，為了維護自己權益、考量地方整體發展，應拆除並重新規劃，無奈文化部一聲令下，將天外天劇場指定為暫定古蹟，無視地方政府古蹟審議委員會的決議，遂向民進黨市議員鄭功進陳情。

市議員鄭功進表示，地方政府已完成相關審議程序決議不予指定，文化部公告的暫定古蹟就是違法的行政命令；天外天曾是地方指標性建物、帶動地方發展，但晚期經營不善後、多年荒廢，又因文資審查程序而閒置荒廢，變成髒亂點及治安死角，亮起紅燈。

天外天劇場啟用於台灣日治時期1936年3月的電影院和劇場，當時由仕紳吳子瑜出資15萬建造，1933年9月13日擴建、1936年3月竣工啟用；劇場有3層樓的空間，可容納630席觀眾，當時輪流上演電影、歌仔戲、京劇，還設置了食堂、咖啡廳、跳舞場、茶店等，是當時規模最大的民營歐式戲院。

(中時 )