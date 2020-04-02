因藝人廖本興在前年及去年分別以程雷、廖雷藝名在商演模仿並演唱陳雷的歌造成社會大眾視聽混淆，讓陳雷本人不堪其擾，以侵權為由控告廖男後歷經新北地院裁定判賠45萬，並達成雙方和解協議。得知判賠結果的陳雷表示：「祝福他！希望他未來能走出自己的路，能闖出自己的演藝事業。」

陳雷將侵權官司判賠的45萬全數捐出，希望能幫助需要幫助的人。（圖／雲凱娛樂工作室提供）

一向愛心不落人後的陳雷，把官司判賠的45萬全數捐出，分別送給給華山社會福利慈善事業基金會、中華民國兒童癌症基金會、勵馨社會福利基金會、台灣懷生相信動物協會、弘道老人福利基金會共5個單位，希望藉著一己之力，在這大家人人重視疫情的關鍵時刻，把愛分送給需要幫助的人。

平常就默默捐款給相關單位的陳雷，這次會把判決金分捐給給關懷弱勢族群老人及兒童等相關單位也是這個原因；而至於流浪動物部分則是因為自己家人有養了一隻流浪犬「Manny」，讓陳雷對於浪浪議題特別關心，他表示：「Manny是七年前我送給兒子的生日禮物，當時因為兒子很喜歡狗，因緣際會下領養了牠。」雖說是送給兒子，把Manny視如己出的陳雷常常沒事就跑到兒子家跟牠玩耍兼當保母，讓陳雷笑說：「後來感覺Manny像是我養的一樣，因為牠比較黏我。」

最近因為疫情關係演出工作順延暫停的陳雷，常抽空就跑到兒子家陪5歲的孫子玩、含飴弄孫開心不已。此外，每天早上還固定跟遠嫁美國的女兒視訊，讓他打趣說：｢早上與女兒視訊、送孫子上學，下午接孫子回家，晚上陪孫子念書，很充實。」而原本計畫要在下半年發新專輯，但由於疫情影響，目前籌備工作暫時延宕下來，陳雷透露還是希望能在年底推出，「雖然疫情嚴重，不過能跟家人多了相處時間以及開始構思專輯製作，都是最近很大的收穫。」

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(中時電子報)