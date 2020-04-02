清明連假開始，民眾紛紛返鄉掃墓祭祖，緬懷已逝的先人的同時有許多禁忌都需要注意，命理專家周映君分享，有一對兄弟犯了「重複掃墓」這個大忌，不僅接連出車禍受傷，連事業都一落千丈，下場相當落魄。

命理專家周映君在節目《新聞挖挖哇》提到，一位父親過世後，母親就把名下的2棟房產分給2個兒子，雖然當時房價差不多，但因地段不同，時隔多年價值已不可同日而語，2兄弟就這樣為了房產關係鬧僵。

後來母親也過世，兄弟倆連掃墓都分開行動。每年掃墓之際，哥哥就搶先一步，至於弟弟原本也沒太在意，心想哥哥掃墓就好無所謂，所以前往墓地後就只有拜拜而已。

後來弟弟在事業各方面都相當不順，聽別人提起，原來是哥哥的行徑把他的福分都分走了，他便決定隔年要比哥哥早行動。弟弟在隔年果真比哥哥早一步，都打理完畢墓地，也先將墓紙都壓好，此舉果然激怒好強的哥哥，竟把他壓好的墓紙一張張拿起來，接著又再自己壓一次，因而踩中掃墓的大忌「重喪」。

周映君說，哥哥後來先出事，弟弟也沒有躲過一劫，2人前後都車禍受傷，休養生息數個月、生意大受影響，損失數百萬，後來他們求問神明才明白，惹長輩生氣了。

除了「重喪」，周映君也提到，插香時也要注意，尤其是喪事，一旦香插上去後，就不要再拿起來重插，就算插歪也是，所以最好看準再動作「如果是喜事或拜神還沒有關係，但喪事絕對不行，拜祖先也是盡量不要，陰的都不要。」

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(中時電子報)