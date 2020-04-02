新冠肺炎疫情持續肆虐，然而，陸美科技戰仍在延燒，外媒先前報導指出，美國高級官員上周三(25日)召開會議，針對修改外國直接產品達成共識，至於是否真正實施，就等待美國總統川普點頭。最新消息指出，川普政府正在緊縮規定，防止陸企取得美國技術並轉用軍事用途，打算取消陸企採購民用產品的豁免。

美國國家安全會議（NSC）、國防部、商務部等部門上月25日開會，對使用美國晶片製造設備的外國公司，必須先獲得美國政府的許可的議題進行討論，最終達成3項措施共識，但尚未敲定是否實施。

據路透報導，這些措施將限制陸企從美國採購某些光學材料、雷達設備和半導體等產品。目前還不確定川普政府是否會批准。但業內人士擔憂，這項新規可能將陸企把供應鏈廠商推向非美國的外企，讓美企陷於競爭困境。

其中一項措施就是取消陸企採購民用產品的豁免（civ exemption），若用於非軍事實體和用途，美國部份技術可以在沒有許可的情況下出口，包括FPGA等半導體產品甚至可以不受限制，直接出口至大陸。一旦這項規定改動，包括數位示波器、飛機引擎、某些類型電腦等民用產品也會遭到限制。

FPGA主要美國供應商為賽靈思（Xilinx）、英特爾（Intel），前者的發言人聲明，了解到川普政府正在研擬的修改法案可能造成的影響，會密切關注發展，若確實收到指令將遵守政府的新規定。英特爾則是拒絕回應該評論。

若這些措施正式施行，將重創去年已經被美國商務部列入實體清單的大陸設備巨頭華為，包括台積電等主要供應商營收恐怕遭到嚴重衝擊，美國企業包括高通(Qualcomm)、英特爾恐怕也難逃被禁止業務往來的命運。

華為創辦人任正非其解放軍背景，也一直被川普政府當作把柄打擊華為利用商業合作取得美國技術，並利用華為透露給中共軍方，但任正非強調，「雖然愛中國、愛共產黨，但沒有法律要求任何中國企業強制安裝後門，華為也絕對不會損害自己和客戶利益」，澄清華為並未幫助北京當局進行間諜活動。

由於台積電提供先進製程，替華為旗下海思半導體生產高階晶片，川普政府甚至打算提高美國技術含量門檻，從25%降至10%，甚至完全阻止台積電對華為業務，根據評估，2019年華為占台積電總營收達14%，雖台積電仍有許多供應商排隊等待產能，但若與大客戶業務合作一夕間被阻斷，恐怕也難逃短期的巨大負面衝擊。

(中時電子報)