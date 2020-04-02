大聯盟無期限延賽，小聯盟賽事也全都停擺，只有在比賽開打時才有薪水的小聯盟球員一夕間沒有收入來源，這種苦，曾在小聯盟拚5年才升上大聯盟的韓籍球員秋信守最了解，因此他決定寒冬送暖，給效力的遊騎兵隊小聯盟球員每人1000美元(約台幣3萬200)的捐款，希望多少讓這些球員日子好過點。

秋信守會決定慷慨解囊，是因為回想到自己也曾窮過，他向媒體透露，2005年當他還是一名3A球員時，他兒子艾倫（Alan）剛出生，當年他還在錙銖必較每周350美元的薪水該如何運用，連幫兒子買尿布的錢都不夠，因此每當客場比賽時他都盡量少吃點，只為了將每天20美元的餐費省下來，幫兒子買尿布。

秋信守不希望現在的球員會因為世界流行的新冠肺炎疫情，而走他當年痛苦的路，因此他和妻子討論過後，決定補貼遊騎兵小聯盟191名球員，每人1000美元，幫助他們撐過這段難熬的日子，其中台灣球員黃暐傑也是受惠名單之一。

「我永遠不會忘記小聯盟時，我每天不得不計畫所有的花費，我不希望讓現在的球員也擔心同樣的事，因為棒球讓我有能力幫助別人，所以我回饋。」37歲的秋信守今年與遊騎兵是7年合約的最後一年，合約總值1億3000萬美元，他曾嘗過小聯盟的苦，並靠實力站穩大聯盟。

雖然大聯盟主席曼佛雷德(Rob Manfred)宣布會給所有小聯盟球員，每周400美元的薪資直到5月底，不過這仍然不足以支撐球員的日常生活，有不少球員已開始兼差賺錢，秋信守的捐款讓這些球員稍稍緩解燃眉之急。

此外秋信守也向家鄉韓國疫情最嚴重的大邱市捐款20萬美元(約610萬台幣)，他說，「這是大家該團結的時候了，我們必須這麼做，才能度過這艱難的時期。」

(中時 )