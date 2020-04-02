拍攝民眾分享民眾不理性的情緒，盼大家能少點情緒，一同對抗疫情。（摘自爆料公社）

新冠肺炎疫情持續延燒，交通部宣布4月1日起搭乘高鐵、台鐵和客運都必須戴口罩、量體溫，而台北捷運目前則全力配合中央流行疫情指揮中心宣導，請旅客搭乘捷運時戴口罩，但有網友指出，4月1日晚間在捷運東門站，有旅客不滿捷運保全勸說，竟在服務台暴怒大罵站務人員。

新冠肺炎疫情期間，人心惶惶，爆料公社今有民眾分享一則影片，是4月1日晚間在東門捷運站所拍到的畫面，有名男性旅客疑似不滿捷運保全勸說戴口罩，在服務台大罵捷運人員，旁邊還有好心的旅客拿出多的口罩，但卻被該名男子波及，暴怒回應，「你有錢不要跟我講這種屁話。」，都受到池魚之殃遭到高聲怒罵。

該名男子甚至對捷運站務人員動怒，引發民眾圍觀，不斷大喊，「捷運現在有沒有規定不戴口罩，不能搭？現在根本沒有規定？有沒有規定那些外國人戴口罩？那保全人員現在跟我吐槽，是什麼東西。」

發文者「中杯熱拿鐵」也指出，「自己就是拍攝影片者，後來也被該名男子痛斥，因此沒拍到該名旅客越來越激動的影片」，盼社會能多點體諒、少點情緒，一同對抗疫情；影片分享後網友都替站務人員打抱不平，紛紛留言「可以配合政策不要那麼自私嗎？」、「站務人員辛苦了」。

(中時 )