行政院長蘇貞昌上午率團隊舉行紓困記者會，內政部長徐國勇雖未獲邀出席，但拼防疫，徐國勇未脫隊，今天邀請民間企業攜手共同防疫，其中台灣力匯有限公司挺身捐贈總值近兩千萬元的防疫物資，包括防護衣、護目鏡、防護面具及紅外線測溫儀等，讓辛苦的第一線防疫人員，更多一分保障，共同守護國人安全。

內政部長徐國勇表示，警察、消防、移民及空勤等許多同仁，都是站在防疫第一線的人員，例如移民署的國境大隊就是重要的國境守門員，也是國內防疫最前線，在防疫工作中，國境大隊需協助確認旅客從哪裡來、查核旅遊史、有無居留證等。此外，移民署各地的服務站與專勤隊，也時常接觸許多外來人口，同樣面臨遭傳染的風險。

徐國勇指出，在防疫艱難時刻，需要民間與政府攜手合作共同防疫，相當感謝臺灣力匯公司以實際行動，支持政府防疫工作，共同守護第一線防疫人員安全，也呼籲民眾能配合政府居家檢疫、隔離等及相關防疫指導措施，大家攜手對抗疫情，一定能挺過考驗！

內政部表示，這次獲贈的1萬套防護衣、2萬個護目鏡、6千個防護面具及2部紅外線測溫儀，未來將配發到警政、消防、移民、空勤等第一線防疫人員使用，讓他們出任務時，更多一分保障。

今日的捐贈儀式於移民署台北市專勤隊舉行，儀式簡單隆重，與會人員包括內政部長徐國勇、移民署長邱豐光、台灣力匯有限公司創構總監胡孝華等。

(中時 )