苗栗縣1名居家檢疫的男子，誤以為入境滿14天共336小時即可解禁，在居家檢疫的最後1天晚間約7、8點出門到工廠，不料手機定位仍舊發出通報，警方依規定查獲檢疫期間外出事實，男子恐將面臨10萬元以上罰款。
苗栗縣政府衛生局局長張蕊仙今日表示，最近有1名居家檢疫男子自己計算時間，在檢疫期滿前幾個小時外出被警方查獲，雖然就只差幾個小時，但男子仍需面對違規處罰，衛生局將依據警方蒐證資料，視個案情節及危害大小作裁罰，依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，最低可罰10萬元。
張蕊仙指出，苗栗縣目前裁罰案例共6例，其中2人被重罰30萬元還沒繳款，已被移送行政執行署強制執行，特別提醒民眾，居家隔離、檢疫者，解禁時間以日期為計算，非以24小時計算，最後1天必須到午夜12點才算完成，否則依據紓困條例，可裁處10萬到100萬元罰款。
(中時 )
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