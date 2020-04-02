清明連假首日，上午國道1號中部路段開始出現車潮，南下彰化系統到溪湖路端都車多，逢假必塞的彰化路段到埔鹽路段，車速一度剩下40公里，國道3號部分則是南下和美至彰化路段，時速一樣落在4、50公里，因為一早急降雨，國道陸續發生數十起零星車禍，所幸都無人傷亡。

國道三隊行政組長高敬欣表示，因為有部分用路人，在上週分流已經先返鄉掃墓，但畢竟是連假，還是湧入大量車流，上午多塞在南下王田系統到埔鹽系統，另外因為下雨關係，路面濕滑，彰化段上午就發生5起追撞事故。

國道三號行政組長許世儒指出，今天上午9點到中午區間，南下和美至彰化系統，車流量大時速約4到50公里，霧峰交流道至中興交流道，南投交流道至名間交流道也是車多緩速的情況，發生7件零星事故，造成短暫回堵情形。

提醒用路人，下午預估返鄉民眾返北，塞車路段可能換成北上，建議民眾可多利用台1線或台3線，也可走西濱快速道路，來減少塞車的機會，另外４月２日、３日台76線接過國道一號南下埔鹽系統路段，進行道路封閉，4月４日則封閉北上匝道，提醒用路人提前改道。

(中時 )