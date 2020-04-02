括新竹市總工會等多個團體，為感謝第1線防疫工作人員辛勞，這兩天分別前往防疫中心及區公所，送上咖啡點心，為防疫工作人員加油打氣（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

為肯定新竹市政府團隊全力防疫，連續假期仍堅守崗位，包括新竹市總工會、崇德會、基督教關懷協會、勞工志願服務隊及勞工職業訓練發展協會體諒防疫工作人員辛勞，近日陸續慰勞第1線防疫人員，感謝市府防疫人員的付出。

市府指出，新冠肺炎疫情持續升溫，防疫中心亦持續開設，市府不因假期而有鬆懈，並且針對有出國旅遊史者，需居家檢疫14天者啟動「居家檢疫複查機制」，針對居家檢疫個案進行「里幹事、區公所、民政處」3層稽查，確保防疫滴水不漏。

市府民政處人員每天更透過現場及電話查訪、確認居家檢疫者的行蹤，除了24小時待命，有時還必須幫忙採買，送餐、送物資等服務，即使在連續假期，防疫工作人員還是犧牲休假，在工作崗位上為防疫工作盡心盡力。

包括新竹市總工會等多個團體，為感謝第1線防疫工作人員辛勞，這兩天分別前往防疫中心及區公所，送上咖啡點心，為防疫工作人員加油打氣，並且慰勞他們的辛勞，感謝市府為守護民眾健康的付出。

民政處長倪冠勛表示，目前新竹市居家檢疫人數已累積超過2000人，為了確保滴水不露的防疫工作，市府啟動3層複查機制，民政同仁不敢鬆懈，連續假期更加強複查機制，也非常感謝民間團體為同仁加油打氣。

倪冠勛說，第1線人員自疫情爆發以來，一直堅守岡位，不會因為假期有所鬆懈，也提醒民眾配合政府防疫工作，居家檢疫民眾請勿外出，勿有僥倖心態，造成疫情風險。

(中時 )