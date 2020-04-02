新冠肺炎對經濟造成衝擊！台中市政府特祭出紓困9箭，並持續滾動調整；今年2月下旬針對受疫情影響的娛樂產業，包括舞廳、電影、KTV、MTV、電子遊戲業等，主動透過實地訪查或寄發說明函；輔導業者申請營業項目、機台數量變更或辦理停業，減輕娛樂稅負。

地方稅務局指出，在中央法規授權範圍下，針對今年開徵的房屋稅、使用牌照稅及按月開徵的娛樂稅，除行政院已核定補貼稅目及對象外，只要受疫情影響有繳納困難；及行政院核定紓困產業營利事業，已申報銷售額累計數或查定娛樂稅額與上1年同期比較，有衰退達3成以上業者，可提出稅捐分期或延期繳納。

地方稅務局表示，業者車輛如受疫情影響短期間不使用，可向監理機關報停，停用期間免繳使用牌照稅；經營飯店或旅館等供旅客住宿用房屋，原按營業用稅率（3％）課徵房屋稅；若因疫情衝擊導致停業或部分樓層面積停用，未營業部分可申請改按「非住家非營業用」稅率（2％）課徵房屋稅。

地方稅務局強調，娛樂業者，如果營業規模縮小或營業困難，也將主動輔導業者辦理娛樂項目、設備數量變更或停、歇業，減輕業者負擔，後續將持續傾聽業者心聲，與民間攜手共度疫情難關。

(中時 )