日前澳洲一項研究指出，因為亞洲國家的卡介苗接種率高，因此疫情與歐美國家相比，相對不嚴重，且重症個案也相對少很多。疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，這只是初步觀察，還「有待驗證」。

張上淳說，有打卡介苗的國家疫情不嚴重，這是以國家的統計來看，只是初步觀察還有待驗證。目前無法很清楚看到接種卡介苗後，免疫力是否比較好。

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(中時電子報)

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