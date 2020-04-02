有打卡介苗國家重症率低 張上淳回4個字 16:092020/04/02 中時電子報 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 張上淳教授。（中時電子報） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日前澳洲一項研究指出，因為亞洲國家的卡介苗接種率高，因此疫情與歐美國家相比，相對不嚴重，且重症個案也相對少很多。疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，這只是初步觀察，還「有待驗證」。 張上淳說，有打卡介苗的國家疫情不嚴重，這是以國家的統計來看，只是初步觀察還有待驗證。目前無法很清楚看到接種卡介苗後，免疫力是否比較好。 新冠病毒入侵腦神經 張上淳：有機會併發腦膜炎 北部高級社區淪陷！陳時中：女保全確診 感染源不明 腹瀉也要列入通報症狀？張上淳這樣解釋 (中時電子報) #卡介苗 #國家 #張上淳 #不嚴重 #疫情 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 這檔股息殖利率逾5％ 法人3月賣超逾2萬張 11:502020/03/31 財經 確診直線上升 張上淳：所有肺炎患者一律篩檢 15:032020/03/31 生活 《翻爆晚間精選》確診數攀升 張上淳：肺炎患者一律篩檢 17:202020/03/31 生活 案108導遊體重過重！張上淳：肥胖為發展重症高風險因素 18:082020/03/31 生活 社交指引今公布 不排除開罰 04:092020/04/01 財經要聞 13檔獲利創高 法人搶攻 04:102020/04/01 產業特刊 疫情下靈活操作 聚焦醫療保健類股 10:582020/04/01 財經 台確診27人嗅味覺失靈 張上淳：疑與歐美病毒演變有關 15:502020/04/01 生活 「藝」情不受影響 歌劇院推會員卡效期延長6個月 18:562020/04/01 生活 新冠病毒引發腦膜炎？張上淳：學理上可能 15:442020/04/02 生活 生活熱門新聞 來了！翁仁賢遭槍決廢死聯盟現身 250字狂酸蔡政府 - 生活 北部高級社區淪陷！陳時中：女保全確診 感染源不明 - 生活 兒機場耍特權 觀光局主秘遭起底！過往一句話惹怒林佳龍 - 生活 不是義大利！新肺延燒 楊志良：下個月換這國大爆發 - 生活 宅神真的爆炸了！837字重批林坤源：根本國賊 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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