中天新聞52頻道今（2）日開始推出【新冠病毒研究室】系列報導，集結眾多名人、網友的提問，由當家主播盧秀芳親自專訪防疫專家，如復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏、復旦大學附屬中山醫院感染性疾病科主任胡必杰，要將第一手的疫情變化、防疫觀念傳遞給觀眾。

疫情持續擴張，造成民眾心生恐慌，網友的提問也五花八門，有多位網友提出相同問題：「外出返家後，病毒有可能跟著外套、大衣進家門嗎？」對於民眾的擔憂，張文宏醫師直白地回應，「只要扔到洗衣機去洗一洗，用清潔劑沾著洗一洗，你們台灣非常濕潤，去買一台烘乾機，所有的東西烘乾機烘一烘，60度、30分鐘病毒立刻死光光。」

盧秀芳主播表示，自己最想問專家的就是「無症狀確診者的傳染問題」，針對這一點，張文宏強調，「所謂的無症狀者，事實上是相當大的一部分，他是一個潛伏期的、一個帶毒的人；在疫情早期時，大陸有最多的病人，我們也捕捉到了許多無症狀者，在他們的咽喉部是可以查到病毒的量，所以無症狀者同樣可能感染人。大陸、台灣等亞洲地區，對口罩都是很重視，你戴口罩就是可以防止無症狀者。」

盧秀芳表示，要約訪到兩位醫師真的非常不容易。「專訪的時間一直改，甚至原定專訪前兩分鐘可能又有棘手的病人出現，人命當然比訪問重要。」今（2）日起中天新聞52頻道將在各節新聞時段播出【新冠病毒研究室】系列，由盧秀芳主播主持的中天晚間新聞及周日上午9時《兩岸中國夢》節目中也將有完整的深度報導。

(中時 )