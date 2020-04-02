完成過去一年來的所有訴訟戰結案之後，美國電信運營商T-Mobile對Sprint的收購於4月1日正式完成。這也意味著，原本美國第三和第四大移動通信運營商現在成為了繼Verizon和AT&T之後更有份量的第三大競爭者。根據T-Mobile 3月31日的收盤價計算，此次併購價值約為318億美元。

新冠肺炎疫情考驗著各個公司的財務狀況，這一合併也讓T-Mobile母公司德國電信（Deutsche Telekom AG）和Sprint的大股東日本軟銀集團不得不盡快結束交易流程。現在德國電信擁有合併後的新T-Mobile公司43%的股份，軟銀擁有24%，其餘股份則是公開發行。如果新T-Mobile公司在接下來的幾年裡能夠達到設定的目標股價，軟銀公司將能夠擴大自己的持股占比。

就當時美國法院宣佈了批准兩家公司合併的決定後，軟銀CEO孫正義表示：「這一併購（對Sprint）是個巨大的掙扎，但至少我們從這一投資中賺到了不少錢。」而隨著兩家公司的合併，T-Mobile原執行長John Legere也宣佈卸任，新的領導人現在是公司原運營長Mike Sievert。

通過與Sprint合併，T-Mobile獲得了中頻頻譜，這是營運商垂涎的無線電波，因為它們能夠在室內工作的同時提高速度，這在廣泛部署的低頻段和毫米波5G網路無法做到。美國5G網路主要是低頻段或毫米波。但是，將覆蓋範圍和速度結合起來的中頻帶是美國以外大多數營運商的首選。目前，Sprint是美國唯一擁有大量可快速用於5G的中頻帶頻譜的運營商。

為了讓併購能夠成行，未來幾年內T-Mobile在如何改善通信網路、拓展服務方面做出了一系列重大承諾。公司承諾其5G網路將會在6年內覆蓋全美99%的人口，為美國農村地區帶來50Mbps的網速。公司還承諾，將推出一項家庭無線互聯網服務，在6年內為90%的全美人口提供100Mbps的速度，並在5年內為1000萬家庭提供免費互聯網訪問。公司還承諾在3年內提供「同等或更好的資費計劃」。

(中時電子報)