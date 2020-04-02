裘莉去年現身韓國延世大學引發一陣騷動。（圖／達志影像）

好萊塢巨星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）去年8月親送18歲大兒子梅鐸斯到韓國就讀延世大學，當時在校園掀起一陣追星風潮。近來新冠肺炎盛行，傳出梅鐸斯已經離開韓國，到洛杉磯和裘莉躲疫情，更有傳聞指梅鐸斯可能休學，對此，裘莉接受外媒強調等疫情結束，梅鐸斯就會回去上課，否認兒子休學說法。

裘莉2000年領養了柬埔寨籍的梅鐸斯，去年8月裘莉突然現身韓國前三大學府延世大學，原來是梅鐸斯考進了當地的生物化學系，外界好奇裘莉為何不讓梅鐸斯就近念美國長春藤名校？外媒當時報導，梅鐸斯其實也有錄取其他學校，但因一直有在學韓文，對韓國文化有興趣，才選擇讀延世大學，而裘莉也對兒子決定樂觀其成，希望藉此更了解亞洲文化。

近日裘莉接受韓國媒體《DongA Daily》專訪，她透露對梅鐸斯的決定「不能再高興」，澄清梅鐸斯目前停課是因為疫情，「但他沒有要轉學，等疫情獲得控制後會立刻回去上學」，並分享梅鐸斯最近在家裡自學韓語與俄語，她很開心全家都因為梅鐸斯更加認識韓國，並讚韓國雖在經濟上十分成功又現代化，但仍保留了數百年以來獨特的文化和價值觀。

(中時電子報)