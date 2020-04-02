台北市教育局為關懷弱勢兒童，讓經濟弱勢學生兒童節連假4天午餐無虞，將以現金加碼補助午餐費用，從4月2日至5日為期4天，將以現金入帳方式發放，教育局統計，北市國小將有6130名學生獲得補助，每人每天補助55元，4天共計220元，預計共補助134萬8600元。

北市教育局為體諒弱勢兒童連假期間午餐問題，特別加碼補助弱勢國小生家庭午餐費用，日前新冠肺炎疫情影響開學，教育局也曾補助國小低收入戶學童營養午餐費用，這次也不例外，提供每日補助55元的午餐費，盼能幫助學生假期不斷炊。

北市教育局主任祕書陳素慧表示，午餐費用會以現金入帳的方式發放，避免群聚感染風險，學生也可選擇離家近的地點用餐，能有較多元的餐點選擇，還可在家增進親子互動，共度歡樂的兒童節假期。

陳素慧指出，過去以匯款的方式補助學童，都需請學童到校簽名後才能撥款，但為了更友善的核銷，學生不需要再到校簽名，補助款項就會直接匯入學生的帳戶，讓各校更快速便利發放餐費及加強防疫宣導。

教育局表示，補助期間為4月2日至4月5日，約6130名學生受益，每人午餐補助55元、4天共220元，總經費約134萬8600元，盼能解決經濟弱勢學童午餐需求。

(中時 )