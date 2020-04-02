阿里、友邦等躋身大摩亞太首選股 16:242020/04/02 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 摩根士丹利2日列出20隻亞太首選股票，包括：阿里巴巴、友邦保險等。大摩發表報告指出，MSCI日本以外亞太指數成分股公司中，擁有堅實資產負債表且收益狀況，相對比較明確的行業龍頭企業未來6至12個月可能會有出色表現。 除友邦保險和阿里巴巴之外，報告亦列出騰訊控股、新鴻基地產、海螺水泥、中國移動、招金礦業等。 大摩第二大建議增持的目標是澳洲股票；該投行又看好訊息技術、通訊服務和材料類股。根據摩根士丹利的內部分析模型，該投行所列20隻股票中，13隻在利潤能力和增長潛力方面得分最高。 (工商 ) #友邦 #亞太 #大摩 #投行 #阿里巴巴 也許您會感興趣 推薦閱讀 2019年投行業務有斬獲 陸七大券商賺近300億人民幣 04:102020/03/30 全球財經 友邦人壽推終身壽險 傳承資產為後代創富 11:392020/03/30 財經 隔空學防疫 奇美醫學中心與加勒比海等4友邦視訊會議 11:572020/03/31 生活 阿里巴巴計畫收購韻達至少10％股份 18:552020/03/31 兩岸 新冠疫情重擊 全球經濟送急診 04:092020/04/01 焦點新聞 阿里巴巴傳收購韻達股權 04:102020/04/01 全球財經 加拿大總理特魯多致謝大陸企業阿里巴巴 13:372020/04/01 兩岸 蔡總統指示口罩援外 外交部宣布捐贈這些國家 13:572020/04/01 政治 陸開放外資券商獨資 高盛、大摩搭首班車 04:092020/04/02 財經要聞 綠委：建議加開生產線做「口罩外交」 12:132020/04/02 政治 財經熱門新聞 大老闆砸600億救股價！老謝曝這3檔留意 - 財經 獨》千張保單狂降息 國壽美元宣告3.15％引爆怒火 - 財經 - 工商 川普驚爆1句 沙俄放下屠刀？油價逆天暴彈 - 財經 慘！這2檔炸死散戶 小心還有未爆彈 - 財經 美「1億打」手套轉單台灣 北部毛紡業者：錢很難賺 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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