摩根士丹利2日列出20隻亞太首選股票，包括：阿里巴巴、友邦保險等。大摩發表報告指出，MSCI日本以外亞太指數成分股公司中，擁有堅實資產負債表且收益狀況，相對比較明確的行業龍頭企業未來6至12個月可能會有出色表現。

除友邦保險和阿里巴巴之外，報告亦列出騰訊控股、新鴻基地產、海螺水泥、中國移動、招金礦業等。

大摩第二大建議增持的目標是澳洲股票；該投行又看好訊息技術、通訊服務和材料類股。根據摩根士丹利的內部分析模型，該投行所列20隻股票中，13隻在利潤能力和增長潛力方面得分最高。

(工商 )