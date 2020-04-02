畢書盡推出新歌〈你〉，歌曲中描述著愛的執著，即便在愛情中對方慢慢的遺忘自己，還是不離不棄的找回美好的回憶與相愛的證明。西洋情人節當天畢書盡先是宣布和認識半年的圈外女友結婚，不到一個月的時間內再加碼公開老婆懷孕喜訊，上月31日他開直播獻唱新歌，更一度哽咽落淚，「來台灣12年，今年對粉絲們多少也有些感謝和抱歉。

詮釋情歌總是讓人揪心的畢書盡，新歌〈你〉，情感十足的詞曲與他的歌聲結合之下，讓歌曲本身就有相當強烈的感染力，因此在企劃這次MV時，希望回歸到歌曲本身的力量，找來曾少宗和有著陽光美麗形象的楊晴擔綱演出，兩人紛紛獻出自我螢幕最大尺度，演繹難以割捨的感情糾葛情慾戲。對於首度不需要參與MV拍攝，畢書盡表示：「拍了自己10年的MV，自己也希望能有些不同，這次決定把MV交由專業演員們詮釋就是希望能帶給歌迷不一樣的視覺體驗。」

2020年畢書盡喜事不斷，先是宣布和認識半年的圈外女友結婚，不到一個月的時間內再加碼公開老婆懷孕喜訊。（圖／老鷹音樂提供）

雖然疫情影響，畢書盡也表示：「之後也會陸續推出新的音樂作品，在看完〈你〉MV後，很佩服這次少宗哥和楊晴的演技，他們在處理每個情緒細節時都很到位，果然演戲還是交給專業演員，我就專注在唱歌上就好。」對畢書盡來說有很多新計畫也是新的開始，接下來要請大家持續關注他的動態。

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(中時電子報)