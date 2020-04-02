香港「反送中運動」自去年2019年中爆發持續至今，其中曾有部分公務員參與過示威活動。對此，香港特區政府公務員事務局今證實「自去年6月至今年2月29日，共有43名公務員因涉嫌參與非法公眾活動被捕，並正接受調查或被起訴，其中42人已被停職」。

據港媒《星島日報》2日報導，香港公務員事務局表示，正積極研究是否要求所有公務員宣誓擁護《基本法》和效忠香港特區，正考慮再現行框架下的可行性，以及設立其目的和期望成效。

報導提到，香港公務員事務局局長羅智光曾表示，將被捕公務員停職是基於公眾利益考慮，一方面考慮到公務員違法後如果回到工作崗位，是否繼續適合行使公職權力和職能，另一方面也考慮公眾對於公務員被捕後返回崗位繼續行使職權時的觀感。且特區政府已經多番告誡公務員，切勿參與任何非法活動。公務員若犯刑事罪行，絕不會姑息縱容。

報導還強調，在《基本法》和《公務員守則》的框架下，擁護《基本法》和「效忠香港特區」是公務員的一貫責任，就是否要求所有公務員宣誓擁護《基本法》和改進宣示方式，正積極進行研究。

(中時電子報)