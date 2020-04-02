台灣每逢選舉就出現布條、看板林立亂象，時代力量高雄市議員林于凱將提草案，限制競選廣告物的設置數量。（時代力量高雄市議員林于凱提供／袁庭堯高雄傳真）

打破「選舉就是要花錢」的規則，高市時代力量市議員林于凱擬在第三會期提交《競選廣告物自治條例草案》，訂定競選廣告物上限、安全規章、資訊公開等規範，要終結台灣傳統競選文化的亂象，維護選舉公平競爭。

林于凱強調，根據資料顯示，全台平均每位縣、市議員參選總花費在500到800萬元不等。其中，花在看板上至少100到200萬元（約30到50面）。大量、密集的廣告除了有礙市容觀瞻，也導致「選後回收」的歪風。

為此，林于凱預計於第三會期提交《競選廣告物自治條例草案》，力推資訊公開、限制數量、強化廣告物安全等三大主張，讓選舉回歸民主本質。

林于凱表示，草案三讀通過後將授予高雄市政府法源依據，建管單位要在期限內公開參選人的廣告物內容、規格、位置、宣傳車、選舉旗幟和布條等，供民眾上網查詢。公民團體、研究單位及監察單位也能利用資料，分析候選人財力和當選的因果關係。

現行並無針對競選廣告物設立張貼上限，每逢選舉就會有旗海飛揚、看板能掛就掛的亂象。草案將以各選區人口數或密度為基準，規劃合宜的看板數量，也間接鼓勵候選人用好的政見、政績爭取民眾支持。

在安全考量上，將禁止使用竹鷹架，或在未完工建築物外牆懸掛看板，主管機關也有權直接拆除違法看板。

林于凱強調，草案通過後，民代競選廣告經費可望「省很大」，高市也將是全台首座明定競選廣告看板上限的城市，相當具有指標意義。

(中時 )