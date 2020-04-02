空中大學的學生比率是千分之一，雲林縣學生比率僅達到千分之0.5，空大最近仍在雲林縣教師研習中心設立雲林服務處，瞄準銀髮族的終身學習與各類社會教育的市場。

雲林縣籍的空大學生以往要到嘉義中心註冊，今年4月起可以就近在位於鎮南國小內的雲林縣教師研習中心的「空大雲林服務處」註冊、繳費、面授。

空大校長陳松柏表示，為提升服務雲林縣民的效率，在雲林縣設立服務處，感謝縣府提供與雲林縣教師研習中心、家庭教育中心同一棟樓辦公處。

陳松柏說，空大的各縣市學生比率約1000人中有1名，雲林縣18歲以上的終身學習人口有50萬，應有500名空大學生，實際只有250名，密度較其他縣市的偏低，希望縮短服務距離後，人數能成長到500名。

他表示，目前雲林縣面授地點設在斗六國中，未來視學生數再拓點，其實只要有電腦、手機等行動載具，在哪都能上課，除沒有理、工、農、醫科系之外，其餘社會人文學科都有。

空中大學在雲林縣設服務處的另一重大目標是爭取與縣府合辦終身學習、社會教育的機會，例如樂齡中心、樂齡大學、長青學苑等。

縣長張麗善表示，空中大學在1983年起提供多元媒體教學方式，不論透過電視、網路教學、視訊都受到肯定，隨時隨地都能增加學識與知識，空大在雲林設立服務處與教師研習中心、家庭教育中心結合，更使空間充分運用。

(中時 )