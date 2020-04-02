漁光島情侶愛愛有最新「無帳棚」版本影片傳出。（照片來源：臉書社團《台南爆料公社》）

情侶在台南安平區漁光島頂棚內做愛，春光外洩 轉PO網友恐涉刑責。（翻攝畫面／程炳璋台南傳真）

日前網路瘋傳一段77秒影片，一對情侶在人來人往的海灘上，躲在帳篷內全裸嘿咻，遭民眾直擊錄影上傳，引發瘋狂轉傳。之後網路再傳一張這對情侶站在帳棚外的照片，一頭烏黑長髮、身材姣好的女主角，竟然下半身一絲不掛，儼然在「曬鮑」。這對男女的行為顯然「不怕人看」，甚至可說「怕沒人看到」，因為當時現場正在舉辦帆船錦標賽，長焦距相機、空拍機都在拍攝。

網路29日瘋傳這對男女沙灘帳棚「激情動作片」，漁光里長林寧峰證實，這段活春宮是漁光島沙灘發生，推測時間在28日下午。而稍後傳出的女主角「曬鮑」照，右下方還印有「2020.3.28大台南盃帆船錦標賽」，也印證里長說法。

大台南盃帆船錦標賽，3月28日在漁光島所在的海上舉行，現場有拿著長焦距「大砲」相機的攝影，也有空拍機拍攝；海面上有參賽選手、裁判及工作人員，沙灘上也是滿滿工作人員和觀賽民眾。

(中時電子報)