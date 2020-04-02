聖祖食品副理蔡敏修表示，防疫工作人人有責，希望為「大門」把關工作也盡一分心力。（李金生攝）

聖祖食品自2日起至10日每天送出口罩300個，每名入境旅客都可現場領取1個。（李金生攝）

清明連假的首日，金門尚義機場旅客增加，出入均需量測體溫。（李金生攝）

新冠肺炎疫情重創產業經濟，金門聖祖食品釋出原員工備用的口罩3000個，今（2）日起至10日在尚義機場入境大廳分送清明節返鄉掃墓、祭祖的旅客，為「大門」防疫把關工作也盡一分心力。

聖祖食品副理蔡敏修表示，這批口罩原採購提供員工使用，但因受新冠肺炎疫情的衝擊，工廠進行減班作業，數量需求跟著減少，基於防疫人人有責，決定釋出3000個分送清明連假返鄉掃墓和祭祖的鄉親，自2日起至10日每天300個，每名入境旅客都可現場領取1個。

聖祖食品是金門最大的民營食品企業，長期投入地方公益活動，其中又以每年提供獎助學金給國立金門大學以迄中小學、幼稚園的學子，扎根教育工作最獲好評。

新冠肺炎疫情全球發燒以來，當地觀光特產業受到嚴重衝擊，但聖祖企業仍全力支持縣府建立複式防疫網，陸續採購防疫物資提供大同之家、家扶中心和福田家園等社福機構，期待與鄉親同心協力打贏這場防疫大作戰，迎來景氣復甦的好光景。

(中時 )