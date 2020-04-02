狄鶯與孫鵬夫妻檔首度皆以嘉賓身分在《黃金年代》同台，狄鶯表示特別是來力挺好姊妹王彩樺，兩人才會合體上節目，她自嘲說：「兩人上節目是第一次，但結婚是第二次啦!」孫鵬也逗趣地說：「婚姻第一次是負責，第二次是善良，第三次就是白癡了! 第三次誰來喝喜酒呀?」而身為好姊妹的主持人王彩樺也爆料，狄鶯和孫鵬當初第一次結婚還有特別挑日子，到了第二次就決定乾脆不挑了，反正好日子也是可能會離婚，妙語如珠讓現場笑聲不斷。

狄鶯與孫鵬兩人分享了當年相識戀愛的故事，孫鵬透露當年在華視拍軍教片的空檔，看到狄鶯穿古裝拍的感冒藥廣告，一眼就煞到她，心裡就想說：「這女孩子不錯喔!如果有機會可以追一下」，而兩人正式結緣是在共同演出《我的阿爸我的子》時，求婚過程更是突然，兩人在八里打高爾夫球的約會時，孫鵬隨口問了一句：「想不想訂婚?」沒想到狄鶯更霸氣地回：「我幹嘛跟你訂婚，就直接結婚呀!」

節目中也大玩「默契大考驗」考驗起孫鵬與狄鶯夫妻的默契，其中問到狄鶯的三圍，孫鵬當場就拿起皮尺量了起來，結果答案完全正確讓孫鵬笑說：「因為我目測很準!」而被問到下輩子願意再結為夫妻時，孫鵬寫的答案是「OK」，狄鶯的答案卻是「不要」，不僅嚇到主持人許富凱，也讓孫鵬開玩笑作勢要離開攝影棚，狄鶯解釋到覺得兩人愛得很辛苦，笑說應該各自去找不辛苦的對象比較好，孫鵬則是回應：「辛苦才有滋味!吃苦當作吃補!」

(中時 )