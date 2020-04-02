SBL超級籃球聯賽下半季進入尾聲，九太科技隊資深球員張容軒將在4月5日舉辦退休儀式，由於疫情關係目前仍是閉門賽，支持張容軒的球迷可以透過電視轉播力挺這位擁有HBL、UBA、SBL「冠軍金盃」的資深國手。

九太科技隊預計5日晚上6點對上裕隆，中場時間將會進行張容軒退休儀式，九太科技隊總教練劉嘉發、隊長陳文宏將獻上獎牌、花束，表揚張容軒在籃壇的貢獻。

現年32歲的張容軒，自2006年加入SBL台銀，歷經金酒、台灣大、富邦勇士、台啤、九太科技等隊，是現役球員中少數從學生到職業生涯每個階段都奪冠的球員，從HBL的新榮高中、UBA的台灣師大及SBL的台啤，張容軒在每個冠軍球隊都做出貢獻並獲得重用。

張容軒在高三替新榮高中奪得隊史唯一一座HBL總冠軍，並獲得年度最有價值球員；在大學時期，張容軒也為台灣師大奪下三連霸，並在99學年度獲選MVP； SBL時期張容軒於2016年隨著台啤舉起冠軍金盃，之後回到家鄉球隊金酒效力，隨之轉移至九太科技隊。

張容軒在職業生涯表現亮眼，曾於2013年代表中華男籃參加亞洲盃錦標賽，拿下中華隊史上最佳的銀牌，也曾3度獲選SBL年度第一隊，且2度拿下最佳進步獎。

張容軒是史上第15位達到SBL生涯3000分的球員，在SBL奮戰15年的張容軒，在生涯中沒有什麼重大傷病史，在後期亦有場均15分的表現，在SBL引進雙洋將制後，轉至替補擔任穩定軍心的重要角色，一直是隊友信賴的前輩。

由於張容軒目前正在台師大攻讀博士班，未能替九太科技隊出賽，但他依然隸屬於九太科技隊18人球員名單當中，也選擇在此榮退。

此外，張容軒也擁有專任教練資格並已經通過教師檢定，亦規劃好個人的退休出路。4月5日的退休儀式上，除了獻獎座、獻花等儀式，許久未露面的張容軒也會發表引退感言，替個人生涯畫上完美的句點。

(中時 )