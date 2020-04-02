防疫期間民眾為避免感染，多減少至實體通路購物，改在線上採購，詐騙集團看準目前線上購物正夯的機會，又利用「解除分期付款」老哏詐騙。

新北市一名30歲林姓工程師，上周接到假冒「愛上新鮮」網路賣場的詐騙電話，謊稱因資料誤植導致訂單出錯，將會連續重複扣款12次。接著另名歹徒假冒銀行專員來電，佯稱為避免被連續扣款，要求林男操作ATM解除分期付款設定，並屢稱他操作錯誤，令林男自3月16日至3月19日連續匯款19次，共遭詐騙105萬元。

刑事局165反詐騙諮詢專線統計，自3月16日起至3月22日止，民眾遭「解除分期付款」詐騙案共計有61件，高風險賣場共有6家，其中，以「愛上新鮮」24件居冠、其他依序為「樂天市場」9件 、86小舖8件 、「全國電子」8件 、「韓式作風」7件 及「露天拍賣」5件。

警方提醒，歹徒會先透過非法管道獲取民眾網路交易資料，再假冒店家及銀行客服人員來電行騙，並將來電顯示竄改為真正的銀行客服電話，藉此取信被害人。民眾接到類似電話時，切勿因為對方說得出自己過往交易細節或來電顯示號碼為金融機構，就輕信對方身分，聽到「誤設為經銷商、批發商」、「誤設為付費會員」、「信用卡遭人盜刷重複下單」、「需配合操作ATM、網路銀行」等詐騙關鍵字就要提高警覺，牢記ATM或網路銀行都沒有解除扣款或取消訂單功能。

(中時 )