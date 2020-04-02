觀光局桃園機場旅服中心員工，因接待主祕之子確診新冠肺炎，還傳染給5歲的兒子，男童接觸的17名師生居家隔離，桃園市府高標準幫17人都採檢，2日出爐全都是陰性，桃園市長鄭文燦強調，聽從長官命令接機受到感染的父子，在獲得應有的道歉與補償之前，市府將提供相關的協助，一起渡過治療期。

新聞處長詹賀舜表示，日前交通部觀光局公務員因接待官員返國兒子遭感染確診，自己5歲兒子也中鏢，還波及就讀的幼兒園，17名有接觸史的師生都居家隔離，鄭文燦認為幼兒園空間相對狹小，採取高標準，不管有無症狀17人都採檢，獲得中央疾管署同意，2日中午檢驗結果出爐，17位師生皆呈現陰性。

另外幼兒園也不再只是一班停班，採取全園停課措施，至14天、4月9日隔離期結束，10日才恢復上課，以確保師生的健康，市府也即刻協助幼兒園與周邊環境進行消毒與整備工作，讓家長與周邊社區居民能夠安心。

鄭文燦也重話斥特權父子應該受到懲罰、受害父子政府也應該向他們道歉和補償，直指幼兒園幼童確診，緣起是觀光局有特權的公務員跟從海外回來的兒子，機場這邊的員工是受害的父子，「犯錯的應該得到懲罰，受害的也應該得到道歉跟補償，我想這是基本的道理！」

衛生局長王文彥解釋，過去只有有症狀才會採檢，但因幼兒園到小學的疫調不太準，孩童調皮會亂摸，且不能單獨隔離都要有父母要陪伴，健康的父母陪伴接觸者的社會負擔太重，「先採檢沒有壞處！」

(中時 )