因應新冠肺炎(COVID-19)疫情，以鼓勵玩家往外走、增加與人互動起家的手遊《Pokémon GO》將修改遊戲規則。主旨是要能適應當前的防疫準則，包含與人保持社交距離、減少外出、降低人群群聚的頻率等等。主要將導入的改變有 4 個領域，玩家可以提前有所期待。

《Pokémon GO》手遊的開發商 Niantic 在官方部落格表達了在新冠肺炎疫情蔓延下，關注各界疫情之餘，他們也期待玩家能夠保持身心健康的原則。原先他們創立的宗旨就是「為了讓人們走出室內，到戶外運動甚至是探索未知的世界，進而達成幫助人們互相連結的終極目標。」他們也相信，旗下所開發的遊戲包含「室內也能玩」的元素。而如何在防範疫情的前提下，讓遊戲在室內跟在戶外玩起來一樣刺激創新，是 Niantic 目前所面臨的主要挑戰之一。因此，因應新冠肺炎疫情，Niantic 旗下的遊戲都將導入以下的改變(包含《Pokémon GO》、《Ingress Prime》、《哈利波特：巫師聯盟》)：

1.運動功能：若使用「時時刻刻冒險模式（Adventure Sync）」，即使在家中打掃或使用跑步機時也能夠解鎖。開發商會將功能更加精進，使其在室內律動與活動能有更好的表現。

2.社交功能：遊戲中的虛擬社交功能正持續增強，讓玩家即便無法在現實中聚會，仍然可以透過遊戲保持聯繫。使用者很快就可以與朋友組隊，在家中也能舒適地與朋友一起連線參加「Pokémon Go團體戰」。

3.探索功能：Niantic正在研究如何幫助玩家，在能夠親身造訪之前，以虛擬訪問並共享回憶的方式去到現實世界中他們最喜愛的地點。

4.現場活動：Niantic 正在重新勾勒今夏參加Niantic現場活動的實質意義，並透過源源不絕的創造力，把刺激興奮的氣氛帶到你家。這代表Niantic正在醞釀參與Pokémon GO Fest的全新方式。也就是玩家可以更為期待今年內遊戲的線上活動形式。

The distance from which you can interact with Gyms has been temporarily doubled, allowing you to be farther from Gyms and other Trainers as you challenge Raid Bosses. Learn more: https://t.co/Y9sa8WDIPf pic.twitter.com/sxXhBnuKy9 — Pokémon GO (@PokemonGoApp) March 31, 2020

在還沒有完全導入(以上)新的遊戲規則前，《Pokémon GO》推出了不少暫時性的遊戲規則，包含每周都會推出 1 寶可幣的超值寶盒。此外也實施孵蛋距離減半、擴大背包能攜帶的友情禮物以及每天可以開啟友情禮物的數量(讓玩家更容易補充道具)。在此之外，最新納入的規則是道館的感應半徑暫時調整為先前的兩倍，讓各位訓練家能從較遠的距離進入道館並參加團體戰，而且能和其他參加團體戰的訓練家保持一定程度的距離。要注意的是寶可補給站的感應半徑並沒有不變。

(中時電子報)