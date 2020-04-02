因應新冠肺炎(COVID-19)疫情，以鼓勵玩家往外走、增加與人互動起家的手遊《Pokémon GO》將修改遊戲規則。主旨是要能適應當前的防疫準則，包含與人保持社交距離、減少外出、降低人群群聚的頻率等等。主要將導入的改變有 4 個領域，玩家可以提前有所期待。
《Pokémon GO》手遊的開發商 Niantic 在官方部落格表達了在新冠肺炎疫情蔓延下，關注各界疫情之餘，他們也期待玩家能夠保持身心健康的原則。原先他們創立的宗旨就是「為了讓人們走出室內，到戶外運動甚至是探索未知的世界，進而達成幫助人們互相連結的終極目標。」他們也相信，旗下所開發的遊戲包含「室內也能玩」的元素。而如何在防範疫情的前提下，讓遊戲在室內跟在戶外玩起來一樣刺激創新，是 Niantic 目前所面臨的主要挑戰之一。因此，因應新冠肺炎疫情，Niantic 旗下的遊戲都將導入以下的改變(包含《Pokémon GO》、《Ingress Prime》、《哈利波特：巫師聯盟》)：
1.運動功能：若使用「時時刻刻冒險模式（Adventure Sync）」，即使在家中打掃或使用跑步機時也能夠解鎖。開發商會將功能更加精進，使其在室內律動與活動能有更好的表現。
2.社交功能：遊戲中的虛擬社交功能正持續增強，讓玩家即便無法在現實中聚會，仍然可以透過遊戲保持聯繫。使用者很快就可以與朋友組隊，在家中也能舒適地與朋友一起連線參加「Pokémon Go團體戰」。
3.探索功能：Niantic正在研究如何幫助玩家，在能夠親身造訪之前，以虛擬訪問並共享回憶的方式去到現實世界中他們最喜愛的地點。
4.現場活動：Niantic 正在重新勾勒今夏參加Niantic現場活動的實質意義，並透過源源不絕的創造力，把刺激興奮的氣氛帶到你家。這代表Niantic正在醞釀參與Pokémon GO Fest的全新方式。也就是玩家可以更為期待今年內遊戲的線上活動形式。
在還沒有完全導入(以上)新的遊戲規則前，《Pokémon GO》推出了不少暫時性的遊戲規則，包含每周都會推出 1 寶可幣的超值寶盒。此外也實施孵蛋距離減半、擴大背包能攜帶的友情禮物以及每天可以開啟友情禮物的數量(讓玩家更容易補充道具)。在此之外，最新納入的規則是道館的感應半徑暫時調整為先前的兩倍，讓各位訓練家能從較遠的距離進入道館並參加團體戰，而且能和其他參加團體戰的訓練家保持一定程度的距離。要注意的是寶可補給站的感應半徑並沒有不變。
(中時電子報)
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