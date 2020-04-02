繼味嗅覺喪失後，疫情指揮中心今日下午召開例行記者會，台灣今新冠肺炎確診案例中，10人中3人有腹瀉症狀，讓人懷疑腹瀉是否也為新冠肺炎症狀之一，對此，疫情指揮中心召集人張上淳回應，少數病人有出現腹瀉症狀，但單純腹瀉案例較少，還需要更多資料來確定。

指揮中心今天公布的確診案例中，部分個案有腹瀉症狀，張上淳表示，新冠肺炎的病人本來就有少部分出現腹瀉症狀，剛好今天這一批看起來好像比較多一些，這個還需要密切觀察，不過通常只有單純腹瀉相對是比較少的，所以還需要更多的資料來決定要不要納入通報的症狀之一。

此外，張上淳解釋，以目前嗅味覺採檢來說，分成兩個層次，具有接觸史、旅遊史或呼吸道症狀、發燒、嗅味覺喪失等症狀，通報採檢後必須收治住院，而擴大採檢部分是針對沒有接觸史、旅遊史，只有嗅味覺狀況的民眾，採檢後可以返家進行居家檢疫直到採檢結果出爐。

(中時電子報)