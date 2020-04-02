蔡英文總統昨天宣布捐贈1000萬片口罩，支援疫情較嚴重國家的第一線醫護防疫人員。她今天在Telegram貼出各國感謝文表示，謝謝歐盟執委會主席范德賴，以及歐洲各國的回應。「在這艱困的時刻，台灣會和世界一起對抗疫情」。

蔡英文在Telegram發文表示，為了全球防疫，昨天我們量力而為，支援疫情嚴重國家的第一線醫護人員。「謝謝歐盟執委會主席范德賴恩，以及歐洲各國的回應」。

她說，台灣身為國際社會的一員，我們有堅強的實力，也行有餘力，願意盡一份責任，做我們應該做的事情。病毒沒有分國界，助人也利己。

蔡英文指出，今天早上她再次前往中央流行疫情指揮中心探視所有堅守崗位的同仁，感謝大家的努力，也讓世界知道，台灣有能力、也有意願貢獻我們的專業與經驗。

她也整理出今天各國的感謝文，包括臺灣與捷克發表臺捷抗疫合作聯合聲明；歐盟主席推特感謝台灣捐560萬口罩；德國在台協會感謝台灣捐贈口罩；美國在台協會（AIT）處長酈英傑臉書放上拜訪中央流行疫情指揮中心照片，並以「台灣的的確確是真正的朋友」，表達感謝之意。

她說，美國公視介紹台灣防疫，影片也提及近日台灣捐獻1000萬口罩給全球醫療人員，其中給美國200萬。

(中時 )