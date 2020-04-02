新冠肺炎衝擊國內就業市場，為協助中彰投地區減班休息的勞工渡過難關，勞動部勞動力發展署中彰投分署運用「安心就業計畫」及「充電再出發計畫」兩項措施；安心就業計畫提供「減班休息」最高補助可達1萬1000元；充電再出發計畫，參訓勞工最高可補助1萬8960元。

中彰投分署長林淑媛表示，「安心就業計畫」主要是針對減班休息勞工，透過補貼減損薪資，以穩固勞雇關係等措施，幫助勞工安心、安穩就業；「充電再出發計畫」促進企業及勞工於減班休息期間，辦理內部訓練及參加訓練，提升員工職能及強化企業競爭力，二項措施同期間可擇一申請。

因「減班休息」致薪水有所損失的勞工，「安心就業計畫」可由政府提供5成薪資差額補貼，依員工前12個月平均月投保薪資與每月協議薪水差額，由政府補助50％，勞工最多每月可領到1萬1000元，最長發給6個月。

「充電再出發訓練計畫」針對勞工於「減班休息」期間參訓，可提供補助訓練時數每月最多120小時，每小時比照基本工資發給158元，參訓勞工最高可領到1萬8960元的訓練津貼，確保勞工生活無虞。對雇主來說，辦理訓練課程的補助訓練費用上限提高為350萬元，藉此機會優化企業體質。

中彰投分署強調，「安心就業計畫」及「充電再出發訓練計畫」即日起受理申請，民眾可上中彰投分署網站「嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情衝擊對策措施專區」查詢；也可電話洽詢該分署(04-23592181)或所屬就業中心，或撥打24小時免付費客服專線0800-777888，由專人提供諮詢服務。

(中時 )