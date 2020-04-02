新冠肺炎疫情嚴重，各校紛紛停課，但是有些重要場合，必須親自到場的怎辦？日本目前正值畢業季，許多學校不得不選擇取消畢業式，或者只派代表參加縮減儀式規模。不過有一所大學就另闢蹊徑，呈現了一次別有創意的另類「畫風奇特」的畢業典禮，由機器人代為出面領畢業證書，但是畫面被網友笑翻，「怎麼看起來像是在辦告別式？」。

3月28日，日本BBT大學在東京舉辦了畢業典禮。為了能讓學生不用出門，同時又能「切身體驗」畢業的儀式感，校方使用了一款名為「newme」的機器人，代表學生參加畢業典禮。

「newme」有著一張平板電腦的「臉」，和四個輪子的「腳」。學生們會線上上觀看典禮直播，當主持人叫到學生名字時，這名學生如果在線上，他的臉就會出現在「newme」的「臉」上，然後校長會將畢業證發給「newme」。為了營造好氛圍，機器人代表們還穿上了學士服外套和帽子。

據日媒報導，這款特殊的機器人由全日空控股（ANA Holding）獨立研發並提供給校方，是一款普及型交流機器人。學生可以通過機器人的平板電腦，以視頻通話的方式與校方代表進行交流。

大陸《看看新聞》報導，BBT大學全稱‘ビジネス・ブレークスルー大學’，是日本第一所可以通過網上學習就能獲得經營學學位的大學。校長表示，我們相信知識的互聯網會無限拓展人類的能力，他激勵畢業生今後也要更加努力，在世界各個角落發揮自己的作用。畢業生代表也通過「newme」做了總結發言。

一名畢業生在體驗了「newme」後感慨道：「我從沒想過自己會這樣參加畢業典禮。本人不在場，卻能在公共場合領畢業證，這是一次嶄新的體驗。」

(中時電子報)