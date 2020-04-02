饒舌團體臭屁嬰仔1日推出最新單曲《咱說讚欸》，三人挑戰快速創作任務，從詞曲創作、編曲、錄音、拍攝影像MV等一連串過程，僅花5小時就完工。立勝直呼：「我差點弄不出來！」因他吹毛求疪，團隊起碼有2小時是在等他，「這次經驗同時給我恐懼和成就，很開心達成自己首次的初體驗。不要問我歌詞可不可惜，我現在看了又想重改了」；歐吉虎則感恩退隱饒舌江湖的大老闆現場指導教學，讓他學到了幾招很好用的技巧。

新冠肺炎疫情持續延燒，臭屁嬰仔團員家中經營的生意也大受影響，屁辰家中在羅東夜市賣紅茶，這陣子夜市的觀光客比較少，飲料是小本生意，希望大家多多捧場 ；勝立老家在烏石港經營海鮮餐廳，他坦言，「海鮮餐廳影響較大，導致我本人被放無薪假」，他心情複雜又矛盾，希望大家來振興一下海產店的經濟，又希望大家待在家裡好好防疫」，但腦筋動得快，他想出了應對方法：「被逼到困境，激發出我的謀生意志，商業右腦瞬間開竅，接下來要賣宅配冷凍水餃，各位敬請期待，品牌就叫勝利，拿起電話撥打039778929，心動不如馬上行動！」

歐吉虎則深受混血兒娛樂同門的照顧，他到了賴慈泓投資的早餐店上班、也陸續錄製demo音樂，更特別感謝老闆春風的幫助，春風吃飯時間會揪他一起去，打牌也會找他去，贏錢還會分紅給他，他感性告白：「特別感謝春風和賴慈泓，我是女的就嫁給他們了。」立勝除了寫歌之餘，研讀關於投資理財及行銷方面的書，體悟到365種行業技能裡，最重要就屬行銷，任何技術都需要行銷才能賣出去。

三人為宜蘭地頭蛇，各自推薦「咱說讚欸」的約會行程，立勝樂當導遊「看你想從宜蘭溪北玩到溪南，還是倒著從宜蘭溪北玩回溪南，我都能給出一個建議滿分的行程！不管怎麼樣第一站來立勝家海產店是最好的選擇，凡是用餐蠻千元者，將能獲得我私人規劃的秘境行程」；歐吉虎則推薦：早上去吃有名肉包、再去烏石港玩滑翔翼和水上設施、玩完可以去吃個現撈的海產、再去五峰旗看瀑布散散步、再去吃個有名的蔥油餅，然後到梅花湖踩踩腳踏車，去湖邊咖啡廳喝喝茶，晚上吃個櫻桃鴨逛個夜市，天氣比較涼可以去礁溪泡個美人湯，再去山上看夜景吃宵夜，「真的只有大拇指的啦，這行程已經帶了不知道幾個人去了，七仔絕不打槍系列，讓情侶可以談一場畢竟深愛過的戀」。

臭屁嬰仔（左起）歐吉虎、屁辰、立勝饒舌團體。混血兒娛樂提供

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