台體女足捧起大專足球聯賽冠軍金盃，還一起比出隊友蘇育萱的背號7號，與這位已經加盟日本岡山湯鄉女足隊的前鋒分享喜悅。（李弘斌攝）

大專足球聯賽2日進行公開組女一級決賽，台灣體大雖因前鋒蘇育萱赴日加入岡山湯鄉美人，少了頭號射手助陣，仍靠日籍中場田中麻帆在第76分鐘以左腳射進精彩自由球，以1比0氣走台灣師大，繼2017年再度稱霸大專女子足壇。

「我來台灣還不到1年，這是在大學的第1個大賽，就可以踢進致勝球、幫助球隊拿到冠軍，非常謝謝所有支持我的人。」田中麻帆也榮膺大會的銅靴獎，賽後她也跟只踢預賽第1循環就抱走金靴獎的蘇育萱共勉，「希望明年換我挑戰金靴獎，也祝福UU（蘇育萱綽號）在日本發展順利！」

這也是台體女足自2003年大專聯賽開辦以來，所獲得的第8座冠軍，為各隊之冠最，但上次封后已是2017年，前年不敵台灣師大，去年則未打入決賽。本季台體加入超級新秀蘇育萱，不過只踢半季就輸出日本，冠軍戰鋒線威脅不足，靠門將洪琳多次擋出師大攻勢，才能力保不失。

台體田中麻帆（藍10號）以左腳踢出直接自由球，越過師大人牆鑽入門內。（杜宜諳攝）

運動戰打不開，台體盼藉死球攻擊突圍，第76分鐘終於逮到機會，田中麻帆在罰球弧頂被師大梁凱柔絆倒，她以黃金左腳操刀自由球，踢出漂亮弧線越過人牆鑽進球門右上死角，師大門將曾珉嫺撲救不及，也讓台體奪回暌違3年的冠軍。

「那個犯規吹下去，我就覺得有機會了！」台體教頭呂桂花賽後表示，畢業國腳賴麗琴回來擔任助教，拿手的自由球也傳授給球員，讓她很有信心，田中也表示賴麗琴設計了很多自由球戰術，「今天被犯規這個位置我常踢，學姐教我怎麼看對手門將與人牆的位置，要踢之前就發現那個空檔，很高興有展現練習成果！」

田中麻帆職司中場或左中場，但右膝前十字韌帶在高中3年開了兩次刀，術後她擔心自己的膝蓋無法承受日本比賽的強度，才來到台灣試看看，田中說：「我希望來台灣好好努力，變強之後再回到千葉JEF的母隊。」

(中時 )