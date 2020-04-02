嘉義文創園區推出「嘉酒柑仔店」，展出千件童玩，2日到5日連續4天開幕慶，打卡就可以免費體驗復古彈珠台。（呂妍庭攝）

嘉義文創園區推出「嘉酒柑仔店」，展出千件童玩，2日到5日連續4天開幕慶，打卡就可以免費體驗復古彈珠台。（呂妍庭攝）

在地童玩收藏者陳穗祥一次就提供千件童玩。（林盈吉攝／呂妍庭嘉義傳真）

前身為台灣第1個高粱酒廠的嘉義文創園區，改造園區最老的建築物－V棟紅磚屋酒精倉庫，在清明連假推出好玩、好拍又能學習的「嘉酒柑仔店」，一次展出千餘件童玩，還有互體驗區，不僅讓民眾看童玩，還能體驗玩賞。

今2日嘉義市長黃敏惠、立委王美惠與嘉義文創園區總監石瑞仁、嘉義市發明人協會理事長陳穗祥的來賓親臨「嘉酒柑仔店」開幕慶，歡迎大家來舊酒廠過個懷舊復古兒童節，石瑞仁表示，所有童玩展出物品都是陳穗祥提供，大約有1000件，卻不到他一生收藏10分之1。

黃敏惠說，無論年紀多大，都很難忘記小時候玩的童玩，因為它們是陪你一輩子的記憶，甚至也是激發你成長的養分，尤其現在科技快速發展，人們忽略了傳統的玩具，可是隨著時代演進，我們越是發現傳統不是老舊，而是經典，代表著人們歡樂的美好回憶，這次兒童節，歡迎父母帶著孩子到嘉義文創園區走一走，過一個有意義的兒童節。

「童玩就是好玩」，陳穗祥說，有些童玩可以玩到世界級產業，像目前有100多個國家的學校將樂高機器人融入教學中，這些科技和童玩可以和文化、教育結合，就是很棒的產業，期待嘉義童玩展可以辦得盛大。

嘉義文創園區表示，從4月2日到5日連續4天開幕慶，打卡就可以免費體驗復古彈珠台，並有機會得到神秘小禮物，且「嘉酒柑仔店」整體規畫跳脫傳統方式，包括何謂童玩、各時期童玩發展介紹，更有風箏牆、紙娃娃穿戴秀等大型互動體驗區。

加上「幻彩影－萬花筒特展」閉展最後倒數中，即日起凡購票不限票種，即贈送光學萬花筒，快來把握當網美的機會，更有「食涼－夏天的滋味」特展，除介紹百年冰品文化與生活智慧，並有免費導覽，讓民眾泡在園區一整天不無聊。

(中時 )