遠航董事長張綱維涉嫌掏空遠航22億元資產，台北地方法院2日開庭重新裁定是否羈押，檢辯雙方激辯3小時，逆轉裁定張綱維收押。

被控掏空遠航22億元資產的遠航董事長張綱維，高等法院發回台北地方法院原先的800萬元交保裁定，北院2日重新開庭後，裁定張綱維收押禁見，張委任的律師劉煌基表示，將依法提出抗告。

劉煌基表示，感謝法官幫忙釐清張綱維與合庫間的22億元貸款及提領800萬元都沒有不法意圖，將在收到裁定書後，依法提出抗告。

(中時電子報)