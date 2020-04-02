遠航董座張綱維交保改裁收押 律師：將依法抗告 16:472020/04/02 中時電子報 吳家詮 、中國時報、 張孝義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 遠航董座張綱維交保重裁 激辯3小時逆轉改判收押。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 遠航董事長張綱維涉嫌掏空遠航22億元資產，台北地方法院2日開庭重新裁定是否羈押，檢辯雙方激辯3小時，逆轉裁定張綱維收押。 被控掏空遠航22億元資產的遠航董事長張綱維，高等法院發回台北地方法院原先的800萬元交保裁定，北院2日重新開庭後，裁定張綱維收押禁見，張委任的律師劉煌基表示，將依法提出抗告。 劉煌基表示，感謝法官幫忙釐清張綱維與合庫間的22億元貸款及提領800萬元都沒有不法意圖，將在收到裁定書後，依法提出抗告。 (中時電子報) #張綱維 #收押 #激辯 #3小時 #遠航 #董座 #交保重裁 #改判 也許您會感興趣 推薦閱讀 掏空遠航22億竟偷返公司搬錢 遠航董座張綱維遭聲押 18:332020/03/30 社會 張綱維偷返公司搬救命錢 員工堵人爆衝突 08:142020/03/31 社會 遠航4/1正式歇業 張綱維800萬獲准交保 23:202020/03/31 財經 2.5小時湊齊800萬 張綱維交保說：要讓遠航經營下去 23:062020/03/31 社會 黑道放話找張綱維 檢調急扣遠航1700多萬元 10:462020/04/01 社會 黑道放話堵人討債 檢急扣張綱維3千餘萬 13:562020/04/01 社會 遠航張綱維800萬交保有變數 高院撤銷發回重裁 16:572020/04/01 社會 800萬交保被撤銷 張綱維2日上午再開庭拚不押 18:582020/04/01 社會 張綱維交保被發回 是否羈押今揭曉 10:222020/04/02 社會 張綱維有錢交保 員工仍被欠薪 民眾黨立委決定這麼做 12:302020/04/02 政治 社會熱門新聞 除夕活活燒死父母今伏法 警爆翁仁賢只對「她」愧疚 - 社會 翁仁賢伏法前還一度抗拒 被拖至刑場伏法 - 社會 漁光島帳棚女主角「曬鮑」有預謀？當時大砲空拍機齊發 - 社會 稻田發現巨大紋路魚 網驚喊：快逃啊 - 社會 與眾不同 翁仁賢最後一餐 是台式韓國料理「雞啤」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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