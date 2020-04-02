隨全球央行相繼降息並釋出大量資金，各國政府同步推出財政刺激政策，紓解信用市場危機，全球股市出現報復性反彈，整體股票型ETF淨流入金額增加，過去一周股票型ETF資金淨流入增至59.3億美元。

區域來看，以美國股票型ETF獲資金淨流入60.4億美元最多，歐洲與全球型股票型ETF為小幅資金淨流出，新興市場股票型ETF當淨流出27.6億美元，但大陸股票型ETF獲淨流入15億美元、成為最吸金新興國家。

富蘭克林證券投顧分析，全球央行齊力降息並祭出大規模財政刺激政策，工業國也擴大印鈔救市規模，初步止住信用市場崩跌危機，並激勵全球股市出現報復性反彈，但美國疫情仍在升溫，投資信心仍疲弱，尤其這次同時面臨景氣循環末期、疫情與低油價的多重挑戰，預期市場波動加劇情境仍將上演。建議投資人操作上仍應抱持較高的風險意識審慎布局，以高評級的政府債為防禦首選，避開體質較脆弱的信用債市，股市宜採定期定額及分批加碼策略並進。

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人馬丁．布盧門指出，肺炎疫情在全球肆虐，暫時性全球衰退已不可避免，在市場波動之際，也顯現四大類投資機會，包括位於風暴中心的股票、循環性股票、高品質股票、成長型股票等。但前兩者需特別關注債信風險，後者可趁評價面修正時擇優布局。現階段將趁機建立多元投資組合，當評價面機會出現時，再搭配完整的債信與流動性分析來評估風險，掌握機會逢低布局。

(工商 )