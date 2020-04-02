新冠肺炎疫情嚴峻，防疫主要物資─口罩全球吃緊，台灣口罩先前也十分缺乏、民眾皆需大排長龍、才能勉強獲得一周3片 的「配額」，但隨著國內口罩產能日增，政府雖已放寬到每14天成人可買9片口罩、兒童可買10片，並可有限度寄給海外親屬，但並非隨時想買就買得到。

值此同時，政府宣布將捐贈一千萬片口罩給疫情嚴重國家，外交部也公布這些國家包括美國、義大利、西班牙、德國、法國、比利時、荷蘭、盧森堡、捷克及波蘭等。

此措施立刻引起網友討論，有人表示支持，但也有人不以為然。國民黨台北市議員徐巧芯就指，「口罩外交」不是不行，但要先滿足國內需求，「當路上每天還一堆人在排隊購買口罩的時候，竟然免費送給外人1000萬片？這個措施會讓不少人感到不公平。我們台灣人要排隊又要花錢買，外國人是免費贈送？」。

《中時電子報》舉行ivoting網路投票，詢問網友，在疫情仍吃緊的當下，你是否認同政府進行一千萬片的「口罩外交」？

昨日晚間有3千多名網友投票，高達81.26%(2926票)的網友回答「不認同」；18.49%(666票)回答「認同」；另0.25%(9票)的網友則表示不知道/無意見。

不過到今日晚間5時止，總計有17636票，已經有6247票支持一千萬片的「口罩外交」，占總投票率的35.42％；不認同的有11310票，占總投票率已經下滑至64.13％。其他有79票無意見。

(中時電子報)